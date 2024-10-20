مسؤول روسي: مجموعة البريكس تدرس إدراج 15 دولة كشركاء محتملين لها

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو – (أ ش أ)

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم الأحد، إن مجموعة البريكس تدرس إدراج 15 دولة كشركاء محتملين لها.

وقال أوشاكوف - في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية- "سيتخذ القادة قرارا بشأن مجموعة الدول التي سيتم إدراجها في هذه الفئة من الدول الشريكة في المرحلة الأولى، وفي الوقت الحالي، يتم النظر في إدراج خمس عشرة دولة تلبي العديد من المعايير، مثل التأثير على الشؤون الإقليمية والدولية، وما إلى ذلك، كشركاء محتملين للمجموعة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح خلال مشاركته في اجتماع لكبار ممثلي دول "بريكس" رفيعي المستوى، المسؤولين عن القضايا الأمنية في قصر كونستانتينوفسكي في مدينة سان بطرسبورج، في سبتمبر الماضي، بأن "أكثر من 30 دولة، أعربت عن رغبتها في الإنضمام بشكل أو بآخر إلى أنشطة مجموعتنا بريكس".

وتترأس روسيا مجموعة "بريكس" هذا العام، تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، ونظمت روسيا منذ توليها رئاسة المجموعة، أكثر من 200 فعالية سياسية واقتصادية واجتماعية، وسيكون الحدث الرئيسي هو قمة "بريكس" بمشاركة عدد من رؤساء الدول، والتي ستعقد في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ومجموعة "بريكس" هي رابطة مشتركة بين عدة دول تم إنشاؤها عام 2006 من قبل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2011، ومنذ بداية عام 2024، انضمت إلى "بريكس" مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية.