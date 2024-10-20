وزير الخارجية ونظيره في فانواتو يستعرضان العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الخارجية في جمهورية فانواتو، ماتاي سيريمايا نوالو.
وجرى، خلال الاستقبال، استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة المستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
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