النشرة: وفد من السفارة الفرنسية تفقد مرفأ صيدا الجديد وجال برفقة مسؤولين أمنيين لبنانيين في أرجائه

كشفت مصادر ملاحية لـ "النشرة" أن وفداً من السفارة الفرنسية تفقد مرفأ صيدا الجديد وجال برفقة مسؤولين أمنيين لبنانيين في أرجائه ، مستفسراَ عن بعض التفاصيل المتعلقة برسو وابحار السفن.

ورجحت المصادر أن يكون الهدف من الزيارة الإستطلاعية دراسة إمكانية اجلاء رعايا فرنسيين من الجنوب بحراً عبر مرفأ صيدا