كشفت مصادر ملاحية لـ "النشرة" أن وفداً من السفارة الفرنسية تفقد مرفأ صيدا الجديد وجال برفقة مسؤولين أمنيين لبنانيين في أرجائه ، مستفسراَ عن بعض التفاصيل المتعلقة برسو وابحار السفن.
ورجحت المصادر أن يكون الهدف من الزيارة الإستطلاعية دراسة إمكانية اجلاء رعايا فرنسيين من الجنوب بحراً عبر مرفأ صيدا
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وفد من السفارة الفرنسية تفقد مرفأ صيدا الجديد وجال برفقة مسؤولين أمنيين لبنانيين في أرجائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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