اعلنت اذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "العقيد احسان دقسة كان برفقة 3 ضباط آخرين في دبابتين داخل جباليا بمنطقة المعارك"، مشيرة الى أنه "خرج مع الضباط من الدبابتين مسافة 20 مترا وأثناء تحركهم تم تفجير عبوة ناسفة".
واوضحت ان "الحادثة قتل فيها العقيد دقسة وأصيب 3 ضباط بينهم نائب قائد الفرقة 162 وقائد الكتيبة 52".
كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي: العقيد دقسة خرج مع الضباط من الدبابتين مسافة 20 مترا وأثناء تحركهم تم تفجير عبوة ناسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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