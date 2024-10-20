إذاعة الجيش الإسرائيلي: العقيد دقسة خرج مع الضباط من الدبابتين مسافة 20 مترا وأثناء تحركهم تم تفجير عبوة ناسفة

اعلنت اذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "العقيد احسان دقسة كان برفقة 3 ضباط آخرين في دبابتين داخل جباليا بمنطقة المعارك"، مشيرة الى أنه "خرج مع الضباط من الدبابتين مسافة 20 مترا وأثناء تحركهم تم تفجير عبوة ناسفة".

واوضحت ان "الحادثة قتل فيها العقيد دقسة وأصيب 3 ضباط بينهم نائب قائد الفرقة 162 وقائد الكتيبة 52".