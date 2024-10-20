الرئيس الصربي يشكر بوتين على مساعدة بلاده في تامين إمدادات الغاز الطبيعي

اشار الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الى إنه شكر نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم على مساعدة بلاده في تأمين إمدادات من الغاز الطبيعي تكفي صربيا خلال فصل الشتاء، وهناك عقد بين روسيا وصربيا لتوريد الغاز يمتد ثلاث سنوات وينتهي سريانه في آذار 2025.

وذكر فوتشيتش إن الاتصال الهاتفي، وهو الأول بين الزعيمين منذ قرابة عامين ونصف العام، كان لإحياء الذكرى الثمانين لتحرير بلغراد من الفاشية وكذلك لبحث العلاقات الثنائية.

وأضاف الرئيس الصربي "أجرينا محادثة طويلة وجيدة وصريحة وهادفة". وأردف قائلا "شكرته خصيصا على مساعدته... في تأمين كميات كافية من الغاز الطبيعي من روسيا إلى صربيا هذا الشتاء".