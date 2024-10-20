الجيش الاسرائيلي هدد بمهاجمة بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله

هدد الجيش الاسرائيلي بـ"مهاجمة بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله".

وزعم أنه "تم تمويل قسم كبير من انشطة حزب الله من ميزانية الدولة الإيرانية، حيث يستخدم حزب الله هذه الأموال بغية تمويل أنشطته وبضمن ذلك التسلح، وشراء المنشآت لغرض تخزين الوسائل القتالية، وإنشاء مواقع الإطلاق، وتمويل أجور عناصر التنظيم وكذلك لتنفيذ نشاطات مختلفة".

وادّعى أن "جمعية القرض الحسن تشارك في تمويل النشاطات لمنظمة حزب الله ضد إسرائيل، وبالتالي فقد قرر جيش الدفاع مهاجمة هذه البنى التحتية. والجيش الاسرائيلي يواصل العمل بقوة على تدمير البنى التحتية لحزب الله. لذا، نناشد الأشخاص المتواجدين داخل مبانٍ يستخدمها حزب الله الابتعاد عنها لمسافة 500 متر على الأقل خلال الساعات القليلة المقبلة".