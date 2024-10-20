القناة 14 الإسرائيلية: الجيش قد يفجر قريبا المنزل الذي قتل فيه السنوار

اشارت القناة 14 الإسرائيلية، الى أن "الجيش قد يفجر قريبا المنزل الذي قتل فيه رئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" ​يحيى السنوار".

وفي وقت سابق، اعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "تم قتل يحيى السنوار".

وكان قد نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم إن "الحادث الذي يعتقد أن زعيم حماس يحيى السنوار قتل فيه كان مصادفة وليس على أساس استخباري".

وأشار المسؤولون إلى أن "الجيش قتل السنوار على الأرجح في تبادل لإطلاق النار جنوبي قطاع غزة أمس".