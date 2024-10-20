وسائل إعلام إسرائيلية: العقيد الذي قتل بمعارك جباليا هو أعلى رتبة عسكرية يقتل منذ بدء العملية البرية في غزة

اعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "العقيد الذي قتل بمعارك جباليا هو أعلى رتبة عسكرية يقتل منذ بدء العملية البرية في غزة"، مشيرة الى أن "العقيد احسان دقسة من بين 4 عقداء قتلوا منذ بداية الحرب على قطاع غزة".

وذكرت ان "دبابة قائد اللواء 401 ودبابة أخرى تعرضتا لتفجير عبوة في جباليا مما تسبب في مقتله".

وكان قد اعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل قائد اللواء 401 وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في قطاع غزة".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس مجلس دالية الكرمل، "مقتل قائد الفرقة 401 في معركة بجباليا شمالي قطاع غزة".