سلسلة غارات جوية استهدفت مجددا بلدات ياطر وشقرا ودير انطار في قضاء بنت جبيل

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي، سلسلة غارات جوية استهدفت مجددا بلدات ياطر، شقرا، ودير انطار في قضاء بنت جبيل. وتعرضت بلدة قبريخا لعدة غارات عنيفة، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف طاول بلدتي مجدل سلم وتولين، وامتد ليطاول بلدة عيتا الشعب.

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