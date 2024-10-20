رئيس الشاباك يزور القاهرة ويبحث مع رئيس المخابرات الجديد احتمالات استئناف المفاوضات بعد قتل السنوار

زار رئيس الشاباك الاسرائيلي رونين بار اليوم القاهرة، والتقى مع مدير المخابرات العامة المصرية الجديد، حسن محمود رشاد، وتباحثا بشأن المفاوضات حول اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، بعد قتل زعيم الحركة يحيى السنوار، بحسب موقع "واللا" الإلكترونيّ، وصحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها "واينت"، والقناة الإسرائيلية 13.

وذكر "واينت" أن "رئيس الشاباك رونين بار، زار القاهرة اليوم والتقى برئيس المخابرات المصرية الجديد حسن رشاد، وناقش الاثنان الدفع بصفقة رهائن، بعد اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار".

ولفتت القناة 13 إلى أن أن اللقاء بينهما يأتي "في إطار محاولات التوصل إلى انفراجة"، في ما يتعلّق بالأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأورد "واللا" أن "اللقاء جرى بعد أقل من أسبوع من تولي رشاد منصبه، وعلى خلفية اغتيال زعيم حماس يحيى السنوار، ومحاولات استئناف المفاوضات، ووقف إطلاق النار في غزة".

ونقل عن مصدر قال إنه مطّلع على التفاصيل، أن "بار تحدث مع رشاد، بشأن إعادة فتح ’نافذة الفرص’، لتجديد المفاوضات بشأن صفقة الرهائن، وأكد أن مصر لها دور مهم في ذلك".

وكان بار قد التقى في القاهرة، بمدير المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، في الثالث عشر من الشهر الجاري، حيث تباحثا كذلك في قضية الأسرى والرهائن، واحتمالية الدفع باتفاق تبادُل.

وكانت تلك المرة الأولى التي يزور فيها مسؤول إسرائيلي القاهرة، منذ 22 آب، حيث زار القاهرة كل من بار ورئيس الموساد، دافيد برنياع، وجرى التداول حول نشر إسرائيل قواتها عند محور فيلادلفيا وإعادة فتح معبر رفح في حال التوصل لاتفاق تبادل أسرى.

يأتي ذلك وسط ترقب لوصول وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة، يوم الثلاثاء المقبل، في زيارة تهدف إلى "بحث اليوم التالي للحرب على قطاع غزة، ودفع صفقة تبادل الأسرى، والتوصل إلى تسوية في لبنان، والتصعيد بين إسرائيل وإيران".