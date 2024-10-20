شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": لن نفتح الانتساب إلا بعد إعداد لائحة تعرض على الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين أنه لن يتم فتح باب الانتساب بالنقابة إلا بعد إعداد لائحة يشارك فيها شيوخ المهنة وتعرض على الجمعية العمومية فى مارس المقبل.

جاء ذلك خلال حفل حلف اليمين للصحفيين الجدد المقام بمقر النقابة.

نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأحد، حفل حلف اليمين للأعضاء الجدد بمقر النقابة، وأحيا الحفل فرقة "صحبة سمسمية" فى مسرح النقابة.

وقدمت الفرقة مجموعة من أغنيات التراث المصرى، والمقاومة الشعبية، وأغنيات نصر أكتوبر المجيد.



"صحبة سمسمية" فرقة تراثية من محافظة بورسعيد تقدم فن السمسمية بصورته القديمة، مع إضافة بعض من التجديد، الذى لا يغير من هذا التراث الموسيقى الخاص.



تكونت الفرقة عام 2015م، وتتلمذ أعضاؤها على يد كبار فنانى السمسمية القدامى، وتحديدًا فرقة الطنبورة البورسعيدية، وقدموا العديد من الاحتفاليات داخل مصر؛ رغبةً منهم فى نشر تراث السمسمية داخل وخارج مصر بصورة مشرفة، لأنهم يحملون على عاتقهم المحافظة على هذا التراث العريق.

ويقود الفرقة خلال الحفل عازف السمسمية ومؤسس الفريق أحمد عشرى، الذى مثّل مصر فى مهرجانات دولية، وهو سليل عائلة العشرى إحدى العائلات، التى ساهمت فى تأسيس فن السمسمية فى بورسعيد.