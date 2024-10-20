شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربى الناصرى: الرئيس السيسى يسعى لإرساء السلام الشامل بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى عملت جميع ما بوسعها من أجل وقف إطلاق النار في فلسطين ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة الذي تخطي جميع الحدود، كما أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من توسيع دائرة الحرب في المنطقة، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى لوقف إطلاق النار بشكل عاجل ويعمل علي إرساء السلام الشامل بالمنطقة.

وأوضح الدكتور محمد أبو العلا، أن مصر من أوائل الدول في العالم التي حذرت من تصاعد وتيرة الأحداث وتوسيع دائرة الحرب لأن الرؤية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى قائمة علي علم ومعرفة بجميع الأمور، مشيرا إلي أن الرئيس السيسى صدر القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.

وأضاف أبو العلا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل مؤخرا وفداً من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وركز على الأوضاع الإقليمية، حيث أوضح الرئيس في هذا السياق ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدماً بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري بكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، أن الرئيس السيسى ينتصر للإنسانية ويسعي دائما لسرعة وقف إطلاق النار وإرساء السلام الشامل بالمنطقة، مشيرا إلي أن الدولة المصرية منذ 7 أكتوبر 2023 لم تدخرا جهدا من أجل تهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار وخاصة بعدما ارتفاع نسب الضحايا لأعداد مهولة أبرزهم من الأطفال والشيوخ وهو الأمر الذي يبرز وحشية الكيان الإسرائيلي.