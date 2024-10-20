شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بالنواب تشيد بدور القيادة السياسية فى دعم لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التصعيد غير المبرر من قبل الجيش الأسرائيلي في لبنان الذي ينذر بعواقب وخيمة واتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، كما تعرب عن تضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق

وثمنت اللجنة دور القيادة السياسية المصرية ودعمها للبنان الشقيق في الحفاظ على أرضه ومؤسساته الدستورية، وتشيد بمطالبته بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار واحتواء التصعيد الإقليمي.

وأشادت اللجنة بدور القيادة السياسية في مساندة لبنان بإرسال مساعدات عاجله لإغاثة أكثر من مليون و200 ألف نازح لبناني من قرى الجنوب جراء القصف الإسرائيلي علي لبنان .

جاء ذلك فى بيان أصدرته اللجنة عقب اجتماع عقدته اليوم الأحد المناقشة آخر التطورات علي الساحة اللبنانية والإعتداءات الإسرئيلية، وشددت اللجنة فى بيانها على ضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701لسنة 2006 بخصوص لبنان بكافة عناصره دون انتقائيه.

وطالبت اللجنة السياسين اللبنانيين بضرورة تنفيذ إتفاق الطائف حتي تستكمل لبنان مؤسساتها الدستورية، وأكدت ضرروة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن الهدوء لن يعود للمنظقه إلا بوقف القتال وإقامة الدوله الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67.

وقال اللجنة إنها في حالة انعقاد دائم لمواكبة الأحداث الجارية بلبنان الشقيق أول بأول، وكذا جميع الاحداث المستجدة على الساحة العربية.

