وزير الدفاع الفرنسي: لسنا ضد انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" لكنها تعتمد على الإدارة الجديدة في اميركا

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن بلاده "ليست ضد انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، لكن هذه المسالة تعتمد على الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة".

واشار في مقابلة مع صحيفة Tribune Dimanche، الى أن "كل هذا يتوقف على الإدارة الجديدة التي ستدير البيت الأبيض. فرنسا من حيث المبدأ ليست ضد انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، معتبرا أنه "يجب علينا إيجاد الوسائل لتحقيق السلام الدائم".

وفي الوقت نفسه، اعتبر أنه "مهما كانت نتيجة انتخابات 5 تشرين الثاني، فإن الإدارة الأميركية ستكون أكثر تركيزا على منطقة آسيا والمحيط الهادئ والقضية الصينية".

ولفت إلى أنه "في حال وصل دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، فسيتم تعديل مبلغ التمويل الأميركي لحلف "الناتو".