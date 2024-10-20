وديع الخازن: للتحرّك العاجل لدى المراجع الدولية للضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل وضع حدّ لإجرامه وإستفزازاته

شجب عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في بيان، العدوان الإسرائيلي والإنتهاكات المُتكرّرة للسيادة اللبنانية، ومُندرجات القانون الدولي والقرارات الأممية بما فيها القرار 1701، وآخرها استهداف إسرائيلي لآلية كانت تقل ثلاثة عناصر من الجيش اللبناني واللذين سقطوا نتيجته شهداء الواجب الوطني. وقدّم تعازيه الى قيادة الجيش وعائلات الشهداء الذين تجلت بإستشهادهم عزّة الوطن وكرامة شعبه الجبّار.

ودعا الخازن الدولة اللبنانية الى التحرّك العاجل لدى المراجع الدولية للضغط على الكيان الإسرائيلي من أجل وضع حدّ لإجرامه وإستفزازاته.