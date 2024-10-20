الجيش الاسرائيلي يفجر مباني في العديسة ورب ثلاثين ومركبا

قام الجيش الاسرائيلي بعملية تفجير واسعة في المباني في بلدة العديسة التي تشرف على المستعمرات في الاراضي المحتلة ويعمل على نسف المنازل لانها تشكل هاجسا كبيرا بالنسبة له وعامل قلق، بمحاذاة الحدود مع فلسطين المحتلة، كما يقوم بالعملية نفسها في بلدتي رب ثلاثين ومركبا.

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