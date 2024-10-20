اعلن الجيش الإسرائيلي "مقتل قائد اللواء 401 وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في قطاع غزة". وكانت قد نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس مجلس دالية الكرمل، "مقتل قائد الفرقة 401 في معركة بجباليا شمالي قطاع غزة".

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