عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليب: تسريب الوثائق المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على إيران ليس صدفة

اشار عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليب، الى أن "تسريب الوثائق المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على إيران ليس صدفة"، معتبرا أنه "لا يمكن أن يكون مسؤول صغير بمفرده من سرب وثائق الهجوم على إيران".

ولفت الى أن "تسريب الوثائق تم عمدا لمنع إسرائيل من مهاجمة إيران".