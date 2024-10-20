اشار عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليب، الى أن "تسريب الوثائق المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على إيران ليس صدفة"، معتبرا أنه "لا يمكن أن يكون مسؤول صغير بمفرده من سرب وثائق الهجوم على إيران".
ولفت الى أن "تسريب الوثائق تم عمدا لمنع إسرائيل من مهاجمة إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو الكنيست عن حزب الليكود تالي غوتليب: تسريب الوثائق المتعلقة بالهجوم الإسرائيلي على إيران ليس صدفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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