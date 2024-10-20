وزير التربية: لا يوجد خطة لدينا لاخراج نازحين من المدارس في حال لم يتأمن البديل

اشار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس ‏الحلبي الى انه سيعقد اجتماعا هذا الاسبوع مع مدراء المدراس التي تستقبل النازحين جراء العدوان الاسرائيلي للاستماع إلى هواجسهم ومشاكلهم.

ولفت ‏الحلبي في حديث لـ "LBCI"، الى انه لا يمكن تأمين جو تعليمي داخل مراكز الايواء غير الهادئة، وما نفكر به أخذ التلاميذ الى مدرسة قريبة من مركز الايواء، وليس في ذهننا اخراج نازحين من المدارس في حال لم يتأمن البديل.