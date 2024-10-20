اشار وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي الى انه سيعقد اجتماعا هذا الاسبوع مع مدراء المدراس التي تستقبل النازحين جراء العدوان الاسرائيلي للاستماع إلى هواجسهم ومشاكلهم.
ولفت الحلبي في حديث لـ "LBCI"، الى انه لا يمكن تأمين جو تعليمي داخل مراكز الايواء غير الهادئة، وما نفكر به أخذ التلاميذ الى مدرسة قريبة من مركز الايواء، وليس في ذهننا اخراج نازحين من المدارس في حال لم يتأمن البديل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التربية: لا يوجد خطة لدينا لاخراج نازحين من المدارس في حال لم يتأمن البديل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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