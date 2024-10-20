حزب الله: تصدينا لِمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم الأحد 20-10-2024 لِمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية‎.‎

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