اشار مدير العناية الطبية في وزارة الصّحة العامّة الدكتور جوزيف الحلو في حديث الى قناة "LBCI"، الى ان المستشفيات التي أجرت تدريبا مع وزارة الصحة جاهزة لاستقبال الجرحى جراء الهجمات الاسرائيلية كما الحالات العادية، ولكن هناك 5 مستشفيات و23 مركزا صحيا خارج الخدمة لاسباب أمنية.

كانت هذه تفاصيل خبر مدير العناية الطبية في وزارة الصّحة: هناك 5 مستشفيات و23 مركزا صحيا خارج الخدمة لاسباب أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.