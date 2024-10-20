"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول عسكري: نفقات يوم واحد من القتال في لبنان تصل إلى نحو 134 مليون دولار

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول عسكري، أن "نفقات يوم واحد من القتال في لبنان تصل إلى نحو 134 مليون دولار وقد تزداد قريبا"، مؤكدا أن "تحمل حرب طويلة في الشمال والجنوب صعب على الاقتصاد الإسرائيلي".

وأكد أن "تكاليف الذخيرة المستخدمة في لبنان مرتفعة للغاية"، وسع الحرب في الشمال كلف 6.7 مليار دولار منذ بداية ايلول"، كاشفا أن "توسع الحرب في الشمال كلف 6.7 مليار دولار منذ بداية ايلول".