نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول عسكري، أن "نفقات يوم واحد من القتال في لبنان تصل إلى نحو 134 مليون دولار وقد تزداد قريبا"، مؤكدا أن "تحمل حرب طويلة في الشمال والجنوب صعب على الاقتصاد الإسرائيلي".
وأكد أن "تكاليف الذخيرة المستخدمة في لبنان مرتفعة للغاية"، وسع الحرب في الشمال كلف 6.7 مليار دولار منذ بداية ايلول"، كاشفا أن "توسع الحرب في الشمال كلف 6.7 مليار دولار منذ بداية ايلول".
كانت هذه تفاصيل خبر "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول عسكري: نفقات يوم واحد من القتال في لبنان تصل إلى نحو 134 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.