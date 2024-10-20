بري اكد بان زيارة هوكشتاين غدا هي الفرصة الأخيرة لأميركا للوصول إلى حل: هناك رغبة أميركية لوقف النار في لبنان قبل الانتخابات

اشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لقناة "العربية" الى ان زيارة المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين غدا هي الفرصة الأخيرة لأميركا للوصول إلى حل، وهناك رغبة أميركية لوقف النار في لبنان قبل الانتخابات، وأنا مفوض من حزب الله منذ 2006 وهو موافق على 1701.

واكد بري رفض إجراء أي تعديلات على القرار 1701 بزيادة أو نقصان، واردف "لدي خطة لإنقاذ لبنان أعمل عليها، وليس صحيحا أن إيران تعوق مسار خطتي لإنقاذ لبنان". موضحا بان حكومة نجيب ميقاتي تواجه تحديات غير مسبوقة ‫وهي تقوم بواجباتها قدر الإمكان.

واوضح بان ترشيح قائد الجيش جوزيف عون يحتاج إلى تعديل دستوري وتوافق أكثر من 86 نائبا، وانا لم أتحدث يوما عن انتخاب رئيس لبناني قبل وقف النار. لافتا الى ان إسرائيل تدمر كل شيء في لبنان كما فعلت في غزة.

وشدد على ان الضوء الحقيقي في المنطقة هو التقارب السعودي الإيراني.