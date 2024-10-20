النشرة: اصابات في غارة اسرائيلية على البابليه وغارات على دبين وشبعا وعربصاليم وشيحين

افاد مراسل النشرة في الجنوب عن "غارة اسرائيلية في البابليه، تم استهداف منزل داخل البلدة بداخله عائلتين، حتى الان تم انتشال 4 جرحى ولا يزال هناك 7 اشخاص تحت الانقاض".
كما افاد عن "غارة على بلدة دبين وبلدة شبعا وعربصاليم، وشيحين".
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