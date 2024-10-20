أبو زيد: أرض تُنبت قديسين لا تقوى عليها الأعاصير

اشار النائب السابق أمل أبو زيد في تصريح له، الى ان "فرحُنا كبير اليوم بإعلان البابا فرنسيس من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان تقديس 3 أخوة مسابكيين موارنة شهداء قديسين على مذبح الرب هم فرنسيس وعبد المعطي ورفائيل استجابة للالتماس الذي رفعه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي".

وأكد "أن هذا الحدث في هذه الظروف بالذات يمنحنا نفحة أمل بأن أرضاً مازالت تُنبِت قديسين هي أرض قداسة ولن تقوى عليها الأعاصير".