أبو عبيدة: عملية البحر الميت جريئة وبطولية عززت من جديد آفاق الجبهة الأردنية الواعدة

اشار الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، الى أن "قيادة القسام تلقت بفخر بالغ تقارير عملية البحر الميت اللافتة"، معتبرا أن "عملية البحر الميت جريئة وبطولية عززت من جديد آفاق الجبهة الأردنية الواعدة". ولفت الى أن "الشهيدين حسام أبو غزالة وعامر قواس من أبطال طوفان الأقصى وسيظلان نموذجا ملهما لنشامى الأردن وعشائرها الحرة"، موضحا أن "عملية البحر الميت تعتبر العملية الثانية التي ينفذها أبطال الأردن، بعد عملية إطلاق النار في معبر الكرامة". وأكد ابو عبيدة أن "الموقع الالكتروني لكتائب القسام حصل على صور حصرية قام الشهيدان بالتقاطهما لمكان تنفيذ العملية خلال مرحلة الرصد والاستطلاع".

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