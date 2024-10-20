اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، بان صفارات الإنذار دوت مجددا في حيفا والكرمل وعكا والعديد من البلدات بالجليل الأعلى، عقب إطلاق 12 صاروخا على الأقل من لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي مجددا في حيفا والكرمل وعكا والعديد من البلدات بالجليل الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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