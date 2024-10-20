أعربت السفارة الأميركية في العاصمة اليمنية صنعاء عن خشيتها على سلامة موظفيها المعتقلين لدى جماعة “الحوثي” منذ 3 سنوات.
ولفتت السفارة الأميركية لدى اليمن في بيان، الى انه “لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن احتجز الحوثيون موظفين محليين تابعين لسفارة الولايات المتحدة في صنعاء بشكل غير قانوني”. وأضاف: “قد يواجه العديد من زملائنا اليمنيين المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة”.
وتابع البيان: “نحن نخشى على سلامتهم، ولن نرتاح حتى يتم إطلاق سراح هؤلاء الأفراد وجميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية”.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة واشنطن في اليمن: نخشى على سلامة موظفينا المحتجزين لدى الحوثيين منذ 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.