سفارة واشنطن في اليمن: نخشى على سلامة موظفينا المحتجزين لدى الحوثيين منذ 3 سنوات

أعربت السفارة الأميركية في العاصمة اليمنية صنعاء عن خشيتها على سلامة موظفيها المعتقلين لدى جماعة “الحوثي” منذ 3 سنوات.

ولفتت السفارة الأميركية لدى اليمن في بيان، الى انه “لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن احتجز الحوثيون موظفين محليين تابعين لسفارة الولايات المتحدة في صنعاء بشكل غير قانوني”. وأضاف: “قد يواجه العديد من زملائنا اليمنيين المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة”.

وتابع البيان: “نحن نخشى على سلامتهم، ولن نرتاح حتى يتم إطلاق سراح هؤلاء الأفراد وجميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية”.