الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في حيفا وعكا ونهاريا وبلدات في الجليل الأعلى والغربي

افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "إطلاق صفارات الإنذار في حيفا وعكا ونهاريا وبلدات في الجليل الأعلى والغربي".

كما اعلنت عن "تفعيل صفارات الإنذار في المطلة بإصبع الجليل".