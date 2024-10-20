حزب الله: استهدفنا تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي على مرتفع القلع في بليدا وفي البلدية القديمة وفي مدرسة بلدة مركبا

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الأحد 20-10-‌‏2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي على مرتفع القلع في بليدا بصلية صاروخية.

ولفت الحزب في بيان اخر، الى انه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:15 من بعد ظهر يوم الأحد 20-10-‌‏2024 ‏تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مدرسة بلدة مركبا بصلية صاروخية.

واعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:15 من بعد ظهر يوم الأحد 20-10-‌‏2024 ‏تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في البلدية القديمة لبلدة مركبا بصلية صاروخية.‏