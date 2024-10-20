افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن أن "مسيرتين معاديتين، نفذتا غارتين مزدوجتين استهدفتا منطقة مفتوحة في بلدة كفررمان، وتسببتا باندلاع حريق". واشارت الى أن "الطيران الاسرائيلي شن غارة على البابلية ومعلومات أولية عن وجود إصابات"، لافتة الى "غارة على بلدة الطيبة وطيرحرفا".

كانت هذه تفاصيل خبر غارتان اسرائيليتان على كفررمان تسببتا باندلاع حريق وغارة على البابلية والطيبة وطيرحرفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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