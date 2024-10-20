حزب الله: استهدفنا تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة هونين وفي المحيط الشرقي لبلدة مركبا بصلية صاروخية

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 من ظهر يوم الأحد 20-10-‌‏2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة هونين بصلية صاروخية.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر يوم الأحد 20-10-‌‏2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في المحيط الشرقي لبلدة مركبا بصلية صاروخية.