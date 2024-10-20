أكد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارة للحدود الشمالية، أننا "تعهدنا بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين وهذا ما نفعله"، معتبرا أن "حزب الله خائف من الانهيار في جنوب لبنان بسبب القوة غير المعهودة التي نهاجمه بها". وزعم أننا "نتحوّل من مرحلة الانتصار إلى مرحلة إبادة حزب الله".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي خلال زيارة للحدود الشمالية: تعهدنا بإعادة سكان الشمال إلى منازلهم آمنين وهذا ما نفعله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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