خارجية إسرائيل: سنتخذ إجراء قانونيا بحق ماكرون لمنعه مشاركة الشركات الإٍسرائيلية في معرض للتجارة البحرية

اعلن وزير خارجية إسرائيل، أننا "سنتخذ إجراء قانونيا بحق الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون لمنعه مشاركة الشركات الإٍسرائيلية في معرض للتجارة البحرية".

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