رئيس مجلس النواب الأميركي: جلسة سرية للمجلس حول تسريب معلومات استخبارية بشأن إسرائيل وإيران

اعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، عن "جلسة سرية للمجلس حول تسريب معلومات استخبارية بشأن إسرائيل وإيران"، مشيرا الى أن "تحقيقا يجري حول تسريب وثائق مخابرات أميركية سرية تتعلق باستعدادات إسرائيل لضرب إيران".

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