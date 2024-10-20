الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار مجددا في حيفا ومحيطها عقب رصد تسلل طائرة مسيرة

اشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى تفعيل صفارات الإنذار مجددا في حيفا ومحيطها عقب رصد تسلل طائرة مسيرة. ولفتت وسائل اعلام اسرائيلية الى سقوط صواريخ اعتراضية في بحر حيفا.

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