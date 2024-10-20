شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية للنواب: واجهنا استغلال صغار الموظفين بالمحليات بشأن المعاينة والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إننا عملنا في المحافظة علي تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التصالح، وتعمل المحافظة جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة علي حقوقهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي مع لجنة الزراعه برئاسه النائب هشام الحصري لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية .

وأشار إلي أن هناك عددا من صغار الموظفين استغلوا فكرة المعاينة، فضلا عن أن المواطن يعاني من كثرة المعاينات، ولكننا واجهنا هذا الأمر بأن تكون المعاينة مرة واحدة، وقد وضعنا كل مجلس مدينة أمام مسئولياته".

وأضاف تخطينا 70% من المعاينة بشأن قانون التصالح بمحافظة القليوبية، مقترحا أن يسمح القانون بفكرة الإحلال والتجديد بشأن المنازل التي حصل أصحابها علي التصالح.

وقال: نحن في محافظة القليوبية 50% من المخالفات خارج الأحوزة العمرانية وأغلب أصحاب البيوت بنوا بيوتا هزيلة، وهؤلاء جميعا لو سمح لهم القانون بفكرة الإحلال والتجديد حال التصالح سوف يقبل الكثير من المواطنين علي التصالح.