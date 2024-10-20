شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إسكان النواب يسأل الحكومة: "مين قالكم تعملوا معاينة خلال التصالح" والان مع تفاصيل الخبر

استعرض الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، استراتيجية المحافظة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي مع لجنة الزراعه برئاسه النائب هشام الحصري لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية .

وقال إن استراتيجية المحافظة تتضمن عددا من المحاور أبرزهم نشر زيادة الوعي بضرورة التصالح وايضا متابعة، مشيرا إلي المحافظة قامت بعمل حملات إعلامية لجذب المواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.

بدوره استفسر النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان، عن سبب قيام الأحياء بعمل معاينة في قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو الأمر الذي أوجد صعوبات في تطبيق القانون كما أنه لا يوجد في القانون ما يطلب بذلك".

وأضاف الفيومي، فلسفة القانون جعل الثقة بين المواطنين والحكومة، مشيرا إلي أن الأرقام والاحصائيات بشأن التصالح تؤكد أن هناك شيء خطأ.