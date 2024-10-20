القوات الجوية الأوكرانية تدمر عدداً من الطائرات المسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأحد إن دفاعاتها الجوية دمرت 31 من أصل 49 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الروسية في أحدث غارة شنتها الليلة الماضية على مناطق مختلفة من أوكرانيا. وأضافت أن 13 طائرة مسيرة "لم يتسن تحديد مواقعها".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012