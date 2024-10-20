انتخابات رئاسية واستفتاء أوروبي في مولدوفا

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوجه الناخبون في مولدوفا إلى مراكز الاقتراع الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية واستفتاء على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وساندو البالغة 52 عاما والخبيرة الاقتصادية السابقة في البنك الدولي، هي المرشحة الأوفر حظا للفوز.

وتخوض ساندو الانتخابات في مواجهة عشرة منافسين.

وفازت ساندو بالرئاسة عام 2020. وأعلنت الرئيسة تقديم طلب انضمام الى الاتحاد الأوروبي.

وفُتحت مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحا (الرابعة ت غ) تزامنا مع عزف النشيد الوطني عبر مكبرات الصوت في العاصمة. وتقفل المراكز عند التاسعة ليلا، على أن تبدأ النتائج الأولية بالصدور بعد ساعة من ذلك.

وبشأن استفتاء الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، أظهرت استطلاعات الرأي أن 55,1 بالمئة من الناخبين سيصوّتون بـ"نعم"، في حين قال 34,5 بالمئة إنهم سيرفضون الانضمام للتكتل القاري.

ويطرح الاستفتاء على الناخبين سؤالا عما اذا كانوا يوافقون على تعديل الدستور لجعل الانضمام الى الاتحاد الأوروبي هدفا لمولدوفا التي بدأت في يونيو مفاوضات الانضمام الى التكتل المؤلف من 27 دولة.

ولتصبح النتيجة نافذة، يتوجب ألا تقلّ نسبة المشاركة عن 33 بالمئة.