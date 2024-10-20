النشرة: غارات اسرائيلية استهدفت بنت جبيل وبرعشيت وعيناثا وحاريص وشقرا والمساكن-صور

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "غارات اسرائيلية استهدفت بنت جبيل، برعشيت، عيناثا، حاريص، شقرا، الشعيتية، برج الشمالي، المعشوق-صور، المساكن-صور".

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