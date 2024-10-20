شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع 3 لجان بالنواب لمناقشة الأثر التشريعى للتصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، اجتماع موسع لثلاث لجان برلمانية الاسكان والزراعة والتنمية المحلية لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعه ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية.

ويحضر الاجتماع كلا من علاء الدين فاروق وزير الزراعة، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي ،وإبراهيم صابر محافظ القاهرة وأيضا محافظ الإسكندرية .

وقال النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اجتماع اليوم مهم نظرا لأنه يناقش التصالح في مخالفات البناء الذي له طبيعه خاصة، مؤكدا أن الحكومة تستهدف من خلال هذا القانون إنهاء المخلفات، لاسيما وأن هذا القانون استثنائي.