شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب ممازحا الأعضاء: بلاش كلمة "منكم لله" والتصويت فى النهاية للأغلبية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ممازحة رئيس المجلس للأعضاء بإشارته إلي أن هناك عبارات ترددت كثيرا تحت القبة من جانب النواب، تبدو وكأننا نقف في محكمة والجميع متهم، قائلا: "بلاش عبارات منكم لله، وهعدي عليكم، إحنا في برلمان، ونستمع إلي الرأي والرأي الأخر، والتصويت في النهاية للأغلبية، وأنا أدير علي هذا الأساس".

ودعا الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي لدفع الاتهام عن الحكومة.

جاء ذلك بعدما أكد النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن وجود هذا التمثيل الوزاري في تشكيل المجلس الوطني للتعليم لا يقدم جديد، وإذا كان لديهم ما يقدموه لتطوير المنظومة لسبق وأن فعلوا، قائلا: " فاقد الشيء لا يعطية، المفترض أن يضم هذا المجلس في المقابل العقول المهاجرة التي تعمل في مواقع قيادية في الجامعات الخارجية وأصبحت علي دراية وخبرة كاملة بالمنظومات الناجحة"، كما طالب "أباظة" بأن يكون يشكل المجلس برئاسة رئيس الوزراء ويكون رئيس الوزراء نائبا له مما يمنحه ثقلا، وأنهى كلمته بقوله "اللهم اني بلغت اللهم فاشهد".

ليعلق رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: "أرى أن هناك عبارة ترددت كثيرا تحت قبة المجلس كأننا نقف محكمة والجميع متهم.. أدعو الوزير لأن يدفع الاتهام عن الحكومة"، الأمر الذي علق عليه المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا: "لدي نفس الملحوظة".

وأكد "فوزي" حرص الجميع علي النهوض بالمنظومة التعليمية، وأن إعداد التشريعات في البلد ليست عفوية أو ارتجالية إنما يتم العودة لأصحاب الاختصاص وهناك تنسيقيات واسعه، وعرض مقترح المشروع علي المختصين، ونرى أنه يكتفي بالتبعية السياسية للرئيس، لاسيما وأنه يعرض عليه كافة المخرجات، وهو اتفقت معه عليه لجنة التعليم والبحث العلمي، حيث أشار الدكتور سامي هاشم، إلي أن الرئيس له مهام أخرى والمجلس في النهاية يعرض كافة تقاريره علي الرئيس.