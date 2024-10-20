شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: "وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى نصفه نائب ونصفه وزير" والان مع تفاصيل الخبر

وجه المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، الشكر للجان البرلمانية التي تناقش الأثر التشريعى لقانون التصالح في مخالفات البناء .

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الفيومي مع لجنة الزراعه برئاسه النائب هشام الحصري لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور وزير الزراعة ومحافظي القاهرة والإسكندرية والقليوبية .

وقال فوزى، إن وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي نصفه نائب ونصف الآخر مع وزير، موجها الشكر للجنة الإسكان لتحديد موعد مع وزير الزراعة يتكلم في أكثر من موضوعات".

بدوره، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قانون التصالح من التشريعات الحيوية، والمواطن الحاصل على النموذج 10 وهو النموذج النهائي ممنوع من التعلية نظرا لتعارض الأمر مع قانون الزراعة، ومن ثم لابد من فض هذا التشابك بين الزراعة والتنمية المحلية.