شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية أحمد فتحى: المواطنون يطالبون بربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقال فتحى، خلال كلمته: "يوجد جملة المواطنين دايماً يطالبون بها وهي ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، ونحن في الحقيقة نحتاج أن نرى هذا الأمر ينفذ على أرض الواقع، مضيفا، مجهود كبير تم من خلال النائبة دعاء عريبي ونواب التنسيقية في تقديم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومناقشته في الحوار الوطني ولجنة التعليم بالبرلمان و يركز في المادة الرابعة في اختصاصاته وأهدافه على تطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي".

وأضاف "فتحي"، أن يعمل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار أيضا على وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، كما أنه يهدف لوضع مخطط تنفيذي سياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والذي يتخطى دور التوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي.