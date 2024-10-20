محافظ الدقهلية يشدد على تطبيق التعريفة المقررة في المواقف -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، موقف قولنجيل بمدينة المنصورة للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة المقررة.

واستوقف المحافظ، عدد من سيارات التاكسي، وشدد علي إعادة معايرة العداد وتشغيله، متوعدًا بمحاسبة المخالفين بعد انتهاء المهلة المقررة نهاية الأسبوع.

كما شدد مرزوق علي سائقي السرفيس علي عدم تقسيم الخطوط وإلا سيتعرضون لأقصى أنواع المحاسبة.

وأمر المحافظ، المحاسب أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة، باستدعاء أكثر من 30 سيارة سرفيس وميني باص لنقل الطلاب والمواطنين من موقف قولنجيل وتقاطع شارع الإمام محمد عبده مع قناة السويس بسبب التزاحم الشديد وعدم وجود سيارات نقل داخلية كافية.

ووجه مرزوق بتكثيف تواجد سيارات السرفيس بالمواقف العمومية داخل مدينة المنصورة أثناء فترة الصباح لنقل الطلاب الى الجامعات ونقل المرضى إلى المستشفيات ونقل العاملين إلى مقر عملهم ونقل المواطنين لتلقي خدماتهم.

وقال المحافظ، لن اسمح باستغلال المواطنين وسيتم محاسبة المخالفين التعريفة المقررة ومقسمي الخطوط وسيتم فرض غرامات فورية قدرها 600 جنيه في المرة الأولي وفي حالة تكرار المخالفة سيتم الغاء خط السير ووقف ترخيص السيارة .

وأكد مرزوق، أن جولاته المفاجئة مستمرة علي المواقف العمومية والخطوط الداخلية لإعادة الانضباط إليها وعدم مخالفة التعريفة وتقسيم الخطوط وإلزام سائقي التاكسي بتشغيل العداد.