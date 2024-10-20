بالصور.. رئيس جامعة المنصورة يفتتح معرض الكتاب الثالث عشر

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، "معرض جامعة المنصورة الثالث عشر للكتاب"، والذي تنظمه المكتبة المركزية بالجامعة خلال الفترة من 20- 30 أكتوبر 2024.

حضر افتتاح المعرض عمداء ووكلاء الكليات المختلفة، الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وأمين عام الجامعة وأمناء الجامعة المساعدين، الدكتور أحمد عبد الله رزق - مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة المنصورة والقائم بعمل مدير عام مكتبات الجامعة، وعدد من الأساتذة والباحثين والطلاب بالجامعة، وممثلي دور النشر المشاركة في المعرض.

وتفقد الدكتور شريف يوسف خاطر، دور النشر المشاركة في المعرض وأثنى على جهود المشاركين فى المعرضين العلمى والفنى بهذا المعرض.

وأضاف أن معرض الكتاب أحد أهم سبل الارتقاء بالبحث العلمي الذي يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعة.

وأشار الدكتور طارق غلوش - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن المعرض يضم حوالي 100 ألف كتاب ومؤلف كما يضم المعرض فعاليات عديدة ومختلفة، فضلًا عن دور النشر الحكومية والأكاديمية و الثقافية، كما يضم مجموعة من الأنشطة وورش العمل، بمشاركة 6 مراكز جامعية: مركز تطوير الأداء الجامعي، مركز تكنولوجيا التعليم، مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، مركز رعاية وتنمية الطفولة، مركز التطوير المهني.

وأشار الدكتور أحمد عبد الله، إلى مشاركة 33 دور نشر تضم 7 دور نشر حكومية: مؤسسة الأهرام، أخبار اليوم، دار المعارف بالمنصورة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الهلال، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأوقاف، 15 دار نشر ثقافية، 11 دار نشر أكاديمية، ويقدم المعرض تخفيضات على أسعار الكتب تتراوح بين 20-25 %.