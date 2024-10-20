بالصور.. آخر جهود إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الجهود المبذولة من الوحدات المحلية، والتى تستمر حتى الأول من شهر نوفمبر القادم لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة.

وقال محافظ أسوان، إنه جرى إدراج مختلف الحالات المستهدفة، مع إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين، وهو الذي يشهد متابعة مستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

وأضاف محافظ أسوان، أنه جرى تنظيم حملات مكبرة لإزالة التعديات بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وأسفرت الحملات عن إزالة 25 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بمساحة 30 ألف و 114 م2 بنطاق مراكز كوم أمبو وأسوان ومدينة البصيلية.