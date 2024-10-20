محافظة الدقهلية تكشف حقيقة انقلاب أتوبيس على طريق ميت غمر

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أصدرت محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بيانا، أوضحت فيه حقيقة تداول منشور عبر صفحات ووسائل التواصل الإجتماعي بشأن انقلاب أتوبيس بطريق ميت غمر ووجود ضحايا.

ونفى بيان محافظة الدقهلية صحة ما جرى تداوله علي عدد كبير من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حادث أتوبيس علي طريق ميت غمر المنصوره متجه من ميت غمر الي مدينة المنصورة يحمل مواطنين وعدد كبير من طلاب الجامعة ووقوع حالات وفاة وإصابات.

وأكدت محافظة الدقهلية، عدم صحة هذه الأخبار، حيث جرى التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتأكد من هذا الحادث وصحة وقوعه، وأكدت كافة الأجهزة عدم صحة وقوع هذا الحادث ( هيئة الإسعاف بالدقهلية - الإدارة العامة للمرور - مديرية الصحة - غرفة العمليات بالمحافظة ـ رئاسة مركز ومدينة ميت غمر) .

وأهابت محافظة الدقهلية، بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي إشاعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة .

وأكدت المحافظة، تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي أية شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الأرقام التالية: 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الأرضي .