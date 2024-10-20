شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على إنشاء مجلس وطنى للتعليم والابتكار والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي المادة الأولى من مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وتقضي المادة الأولي من مشروع القانون، حسبما انتهى إليه المجلس، ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويُشار إليه في هذا القانون بـ"المجلس".

ويأتي ذلك النص بعد الموافقة علي مقترح النائبة ألفت المزلاوي باستبدال كلمة "محافظة القاهرة" لتكون "مدينة القاهرة"، الأمر الذي توافق معه رئيس مجلس النواب قائلا : هذا التعديل يتفق مع صحيح الدستور.

وجاء مشروع القانون، في ضوء حرص الدولة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا الحديثة، ونشر ثقافة العلم والابتكار بين مواطنيها حتى يتمكنوا من الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية المستقبلية بما يضمن استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي والثقافي.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يتولى وضع السياسة العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.